DLC de Garou llegará a “One Punch Man: A Hero Nobody Knows”

El videojuego llamado One Punch Man: A Hero Nobody Knows’, presentó a Garou como el cuarto personaje de anime que llegará como DLC; siendo información confirmada por la última publicación de la revista V-Jump y del portal Player One. Este personaje hará su debut en el juego con una amplia cantidad de sorpresas.

Garou será el nuevo DLC

En el mundo de One Punch Man, el personaje de Garou es uno de los antagonistas que al mismo tiempo ocupa el rol de antihéroe. Debido a su popularidad entre la comunidad de fans, se confirmó la llegada de su historia, accesorios de avatar y varios movimientos especiales en el videojuego.

La fecha de su llegada está programada para verano, con un escenario gratuito para todos los usuarios. Al parecer, otro de los cambios en “A Hero Nobody Knows” será una actualización gratuita para el modo Destroyed Arena; algo que ha encantado a los usuarios del título. ¿Qué piensas de este personaje de anime?

Sobre Garou en One Punch Man

DLC de Garou llegará a “One Punch Man: A Hero Nobody Knows”

La serie original de One Punch Man fue creada por ONE y su versión manga es ilustrada por Yusuke Murata. Pero fue hasta la segunda temporada de su anime por Madhouse y JC Staff que se mostró a Garou; un personaje que posee una fuerza sobrenatural y cuenta con características similares a Deadpool de Marvel.

La personalidad de Garou no se limita en cuanto a sus acciones, pues para él no existe una línea clara entre el mal y el bien; pero sí cuenta con su propio sentido del honor. Creó sus propias reglas para intentar derrotar a todos los héroes de la Asociación de Héroes; aunque no se esperaba el increíble poder de Saitama.

Sobre One Punch Man: A Hero Nobody Knows’

El digno rival de Saitama, se encuentra formando parte de uno de los recientes videojuegos de la franquicia de anime. Misma que está disponible para las consolas de PS4, Xbox One y PC; también se espera ver a este antihéroe en una fecha cercana a julio y agosto.

Los mismos usuarios de este juego hicieron saber en redes sociales que Garou debía ser incluido como DLC; pues es aquí cuando pueden revivir las impresionantes escenas de batalla entre los personajes del anime. Además, en este juego no hay por qué preocuparte de tomar muchas decisiones de las acciones.

Te puede interesar: One Punch Man: Fanáticos imaginan al enemigo más fuerte y DIVERTIDO de Saitama

Todo lo que nos queda es disfrutar del modo historia de cada personaje y la fuerza sobrenatural que pueden utilizar en combate. ¿Acaso aquí Saitama no derrotará a Garou? ¿Genos logrará superará a su maestro?