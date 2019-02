DJ mexicano será parte del festival Tomorrowland Winter en Francia (FOTOS)

El DJ mexicano Osvaldo, conocido como Bonhaus, formará parte del cartel de la primera edición de Tomorrowland Winter, que se celebrará del 9 al 16 de marzo en lo alto de los Alpes franceses y sobre la que opina que:

“Estoy que no me la creo, me encuentro súper emocionado, muy feliz, porque “Bonclaus” es un proyecto que he trabajado mucho tiempo de verdad, hasta altas horas me aventé una gira de más de 15 fechas en 14 ciudades de la República Mexicana, en menos de 15 días".