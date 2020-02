DC tiene en la mira a Robert Downey Jr. para una película con el estudio

Por 10 años, Robert Downey Jr., ha sido el estandarte de Marvel Studios, empresa que le permitió regresar por la puerta grande a Hollywood después de años de escándalos causados por sus problemas con las drogas y el alcohol, e incluso, algunos arrestos.

Cuando todos creían que su carrera había terminado y con apenas un par de años de empezar su recuperación y el trabajo para reconstruir su vida profesional, fue elegido para dar vida a Tony Stark en Iron Man (2008), la cinta con la que comenzó el ambicioso proyecto hoy conocido como el Universo Cinematográfico de Marvel.

12 años después del estreno de Iron Man, las películas de Marvel revivieron el casi olvidado género de superhéroes y se posicionaron como éxitos de taquilla que han inspirado a estudios como DC ha intentado replicar la fórmula Marvel con sus propios héroes.

¿RDJ en DC?

Después de una década siendo el rostro más reconocible de Marvel Studios, Robert Downey Jr., podría estar considerando cambiar de bando y unirse a las filas del competidor eterno de Marvel, DC.

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, la mancuerna DC y Warner Bros., se han acercado a Robert Downey Jr., para comenzar las negociaciones de un posible papel protagónico en alguna de sus cintas futuras.

Robert Downey Jr., de 54 años de edad es libre para unirse a DC después de finalizar su contrato con Marvel y tener su última participación en “Avengers: Endgame”, por lo que no habría problema con su entrada al Universo DC con un personaje aún no especificado.

