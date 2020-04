DC: Warner podría llevar al cine “La muerte de Superman” ¿Sin Henry Cavill?

Warner nuevamente apostaría por el héroe más famoso de DC, pese al poco éxito de Henry Cavill en “Hombre de Acero” con una adaptación al cine de “La muerte de Superman” sin el actor.

Cómic "La Muerte de Superman" (1992)

DC y Warner no se han rendido en su deseo de revivir los años de gloria en cines de Superman, pero hasta ahora Henry Cavill no ha logrado dar la popularidad al héroe que Christopher Reeve consiguió, por lo que podría ser reemplazado.

Por ello, la adaptación al cine de “La muerte de Superman” sería independiente del Universo Extendido de DC, como lo fue “Joker”, así que Henry Cavill ya no daría vida al Hombre de Acero.

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Warner y DC eligieron adaptar al cine “La muerte de Superman” por la popularidad que tiene el cómic entre los fans del Hombre de Acero, ya que revivió al personaje en esa industria cuando comenzaba a sentirse irrelevante.

La muerte de Superman DCEU

En 1992, “La muerte de Superman” mostró al kryptoniano luchar contra Doomsday en las calles de Metrópolis, lo que resulta en la muerte de ambos, pero Superman revive en “El Reinado de los Superhombres”.

Warner y DC intentaron adaptar dicha historia con Henry Cavill en “Batman vs Superman: El Origen de la Justicia” y “Liga de la Justicia” pero no fue una adaptación fiel al cómic lo que no gustó a los fans y tampoco a la crítica al entremezclar la historia con muchas más tramas en la misma cinta.

Hasta el momento, ninguno de los estudios ha confirmado la nueva adaptación de “La muerte de Superman” ni la posibilidad de una próxima cinta de Superman en el Universo DC, que supuestamente estaría dirigida por JJ Abrams.

Tampoco se ha confirmado si Henry Cavill seguirá formando parte del DCEU en dicha cinta, planeada para el 2022 o 2023.