DC Universe: Un héroe en TITANS tendría su propio spin-off

La serie de Titans (Titanes) dentro del DC Universe de “Warner Bros. Television”, nos tendría preparada una tercera temporada, pero también un especial spin-off para uno de sus personajes. ¿Acaso tiene que ver con la etapa de Nightwing? ¿Tal vez en otras de sus versiones de Robin? La respuesta te la decimos a continuación.

El spin-off de Titans

Según informó Wipy, todo tiene que ver con el actor estadounidense Curran Walters, quien es Jason Todd (Robin). Incluso se comentó de una entrevista con el portal ComicBook, donde el famoso opinó sobre el futuro de su personaje; ahí habría confesado que no tiene ningún problema por tener una serie en solitario.

¿Te gusta la idea? Aunque para llevarla a acabo deberíamos ver un desarrollo más realista de Titans o algún anuncio confirmado de DC Universe. Pero por el momento no está de más emocionarnos con los rumores; tomando en cuenta que Jason Todd fue el segundo personaje en ser conocido como Red Hood.

Curran Walters opina sobre Jason Todd

Para el actor no hay nada más divertido que aprender cada vez más sobre su personaje en la serie de Titans. Lo que lo llevó a adentrarse en los DC Comics y profundizar aún más en la mitología de Jason Todd. Un dato curiosos sobre Walters, es que de niño no leía muchos cómics, pero eso no evitó su interés en lo que están creando Akiva Goldsman, Geoff Johns y Greg Berlanti.

“Sería cool si algún día llegamos a esta historia en Titans. Definitivamente veremos”

“No estaba tan loco con los cómics. Sabía, por supuesto, de Batman y Robin y todos los otros personajes famosos. Pero tan pronto como obtuve el papel, salí a las tiendas de cómics locales y obtuve todo lo que pude encontrar en la historia de Jason…” comentó el actor de Titans.

“Leí todos los cómics, y tuve una idea del personaje y dónde tenía que llevarlo”

Sobre Red Hood de DC Comics

A continuación diremos algunos spoilers, así que estás advertido. El Red Hood de Jason Todd en los cómics fue el segundo, ya que primero vimos a el Joker como este villano y la versión de Todd habría sido asesinada por el mismo payaso del crimen. Más adelante el personaje de Walters sería revivido por el pozo de Lazarus.

Talia Al Ghul sería su salvadora, pero el regreso de Jason Todd vendría con una ira descontrolada hacia Batman; pues se entera de que su muerte nunca fue vengada. Aquí se menciona una locura que consume al “héroe” como los efectos secundarios de ser revivido y el nacimiento de Red Hood. ¿Acaso planean incluir todo esto en el spin-off de Titans?