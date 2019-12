DC Universe: La mejor escena de “Crisis on Infinite Earths” hasta el momento

DC Universe tiene a todos sus fans más que contentos con la llegada de “Crisis on Infinite Earths”, pues desde hace varios meses fueron revelando los personajes de sus distintas series que iban a compartir pantalla con otros de sus más actuales programas, lo que resultó con el regreso de actores como Brandon Routh y Tom Welling en el rol de Superman.

Aunque quedan más episodios por revelar en el 2020, los que ya estrenaron no han parado de asombrar a los fans de DC Universe, pues de manera oficial puedes ver fragmentos de los capítulos actuales de “Crisis on Infinite Earths” en el canal oficial de Youtube “The CW Network”, quienes se han preocupado porque todos los interesados en el programa puedan acceder al contenido.

De igual forma en el canal de “The CW Network” se han preocupado por dar más detalles de lo que podremos ver en “Crisis on Infinite Earths”, publicando todo tipo de entrevistas exclusivas con los actores y el saber su actual estado al regresar al mundo de DC UNiverse tras varios años del estreno de sus películas o series.

En cuanto a la escena que más emoción a causado, se trata de un fragmento de “Crisis on Infinite Earths” donde el bebé de Lois Lane (Bitsie Tulloch) y Clark (Tyler Hoechlin) comienza a llorar, lo que interrumpió el dramático discurso de sobre los siete Paragons que estaba intentando compartir The Monitor, al ver que no se logró calmar al pequeño Jonathan Kent, los padres deciden pasarlo a los brazos de su compañeros.

Finalmente fue con el antihéroe Mick Rory (Dominic Purcell) que se pudo calmar el llanto del bebé, la escena continuó con un tierno momento entre ambos personajes, lo que causó una gran reacción por parte de los fanáticos, no hay duda que tendremos muchas emociones con “Crisis on Infinite Earths”.

Este crossover tiene planeado finalizar el 14 de enero con un capítulo doble, de tal forma que veremos a DC Universe demostrar lo que es capáz en cuantoa la unión de sus universos cinematográficos y de la pantalla chica que tanto han fascinado desde la década pasada.

