Birds of Prey es lo más reciente del mundo cinematográficos de DC Universe, filme donde la talentosa Margot Robbie regresó a interpretar a la famosa Harley Quinn, tras los eventos de Suicide Squad, donde el actor Jared Leto ya no siguió interpretando al Joker y ahora hasta el nombre se cambió la película.

Esto pasando de llamarse Birds of Prey and The Fantabulous Emancipation of a Harley Quinn a simplemente “Harley Quinn: Birds of Prey”, estrategia que pensó ayudar con el total de ganancias en taquilla que no había tenido su mejor momento desde el estreno de Sonic: La Película.

¿El nuevo nombre de Birds of Prey?

La película de DC Universe tiene una dura competencia en Japón, así que para llamar la atención sobre el famoso erizo azul de Sega originario del mismo país, nuevamente se cambió el nombre de la cinta a “Harley Quinn’s Great Awakening: Birds of Prey”, un acto desesperado para aumentar la audiencia.

DC Universe: ¿Birds of Prey cambia su nombre para conseguir audiencia?

Sonic: La Película por su parte ha tenido mejores ganancias en taquilla desde su debut el pasado 14 de febrero, siendo una forma de agradecer el rediseño de Sonic por Paramount Studios que costó varios miles de dólares más a su producción, pero no todo ha sido malo para Harley Quinn.

Pues las críticas que tuvo por parte de sitios famosos en Internet, solo han sido críticas positivas, siendo algo que choca con sus bajas ganancias en taquilla a pesar de las recomendaciones, lo que demuestra que el público aún no está listo para darle la oportunidad a este personaje de DC Universe.

