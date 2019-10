DC Universe: Batwoman 'Ruby Rose' habla sobre su lucha con la depresión

Ruby Rose Langenheim de 33 años de edad es una exitosa modelo australiana, DJ, actriz, y presentadora de televisión que actualmente interpreta a Batwoman en la nueva serie de DC, desde el 2002 comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento y poco a poco se ha sincerado con sus fans respecto a su pasado.

A ella la hemos visto protagonizar diferentes campañas en la lucha de la comunidad LGBT pues es una guapísima modelo que frecuentemente representó el estilo “tomboy” sobre las personas transgénero, de manera que hoy es una de las celebridades más queridas por la comunidad.

Rubý participó en series de televisión como Orange Is The New Black y como Kate Kane/ Batwoman en las pasadas series de Arrowverse, The Flash, Supergirl y Arrow. Fue ahora el turno de protagonizar su propia serie durante la cual vivió una serie de problemas de salud debido a realizar escenas de acción.

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, la actriz reveló todo lo que había sufrido durante este último año, comentó que sufrió una severa lesión en el cuello la cual casi la dejó parapléjica, por lo que rápidamente decidió someterse a cirugía en donde después tuvo que pasar varios días sin poder moverse.

Jimmy Fallon se sorprendió por los impactantes acontecimientos que vivió la actriz y le pidió se cuidara más ya que ella es una persona muy querida para él y el público, le deseó solo lo mejor y que pronto nos deslumbre con su nueva serie Batwoman.

El pasado 6 de octubre estrenó el primer capítulo de su serie Batwoman, y el 10 de octubre siendo el Día Mundial de Salud Mental fue que Ruby habló sobre su pasado en el cual padeció una serie de trastornos mentales como la depresión, amnesia, estrés post-traumático y un equivocado diagnóstico de bipolaridad en donde se la pasaba medicada por un tiempo para luego suspender la medicación porque se trataba de una enfermedad diferente.

Aquí te dejamos lo que escribió en su cuenta de Instagram:

“Esta foto es de justo antes de que comenzara OITNB. He luchado con la salud mental toda mi vida. Primero me diagnosticaron depresión a los 13 años, luego trastorno depresivo mayor a los 16. Cuando tenía 18 años descubrí que tenía amnesia disociativa.

Había borrado por completo algunos años de mi memoria y la primera vez que me enteré fue de una oportunidad con mi mejor amigo de la escuela primaria. Ella se acordó de mí pero no la reconocí en absoluto. Ella recordaba a nuestros maestros, las cosas que hicimos y mi mochila de mono ... cosas que no recordaba incluso cuando las decía con una convicción tan inocente.

Fui a casa y le pregunté a mi madre "¿Tenía una mochila de mono en la escuela?" Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse y mi vida cambió ... Comencé a hacer preguntas. Descubrí que pasé de ser un niño sonriente y sonriente a un silencioso mudo que se sentó solo y miró a lo lejos durante el recreo después de uno de los muchos eventos traumáticos que no recordaba.

Una que mi madre tuvo que contarme, pero no lo había hecho durante muchos años porque los médicos de la época me dijeron que era demasiado joven para procesar lo que había sucedido y que era lo mejor. También me diagnosticaron Bipolar durante mucho tiempo hasta que resultó que solo tenía depresión ... la depresión pura y triste sin las partes divertidas y no tan divertidas de la manía, fue una tiroides hiperactiva que creó ese diagnóstico erróneo.

Lo que aprendí de las luchas de la salud mental es lo fuerte que soy. Es lo increíble que son las personas porque me aman y me apoyan y, sin embargo, tampoco se puede juzgar a quienes no entienden y tampoco saben cómo hacerlo. Es que no puedes juzgar a las personas porque nunca puedes saber por lo que han pasado. Es que el amor propio y el cuidado personal son más importantes que cualquier otra cosa”.

