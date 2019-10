DC Universe: Batman Beyond podría ser realidad con Michael Keaton

El sitio We Got This Covered lo hace de nuevo,esta vez filtrando la noticia de que Warner Bros y DC Universe están en pláticas para recuperar el mundo de Batman creado por Tim Burton, sobre todo el recordado héroe de la noche interpretado por Michael Keaton.

Más que nada porque ambas compañías se dieron cuenta que han estado cometiendo el error de imitar la fórmula creada por Marvel Studios, al parecer fusionar todos los universos de manera apresurada resulta muy mal en taquilla, al meno esto fue lo que le sucedió a su live action de la Liga de la Justicia.

Película que desperdició la oportunidad de explotar el éxito obtenido con Wonder Woman por Gal Gadot, filme que recaudó más del triple con Batman vs Superman y que sobre todo intentó defenderse con los otros live action de Aquaman, Shazam y Superman.

Se habrían dado cuenta tras el gran éxito obtenido con Joker interpretado por Joaquin Phoenix, dirigida por Todd Phillips. Su fórmula podría estar basada en las películas en solitario profundizando con la historia de cada actor, aunque suene muy similar a Marvel, ellos tienen las de ganar porque cuentan con todos los derechos de los personajes de DC.

El medio We Got This Covered comentó que los planes de ambas compañías podrían ya estar en marcha, pues los proyectos en sus series como el regreso de Tom Welling en Crisis on Infinite Earths y de Viola Davis en Suicide Squad resultaron ser muy bien aceptadas por el público.

La historia de Batman Beyond tiene sus orígenes en la pantalla chica desde 1999 al 2001. Programa donde vimos a un Bruce Wayne veterano que ya no podía continuar con el trabajo de superhéroe, fue entonces que aparece el amateur Terry McGinnis y demuestra tener un gran potencial para continuar con su legado.

