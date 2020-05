DC: Muere escritor de “Batman: The Animated Series” a sus 65 años

Martin Pasko, un escritor y guionista clave de los 90’s en “Batman: The Animated Series”, murió el pasado domingo 10 de mayo según informó su amigo y compañero de toda la vida Alan Brennert, en una publicación de Facebook. Este ícono de DC Comics que trabajó en Warner Bros, tenía 65 años de edad y su muerte fue por causas naturales.

Jean-Claude Rochefort (Martin Pasko), nació un 4 de agosto de 1954 en Montreal, Quebec. Su trabajo como guionista en DC Comics, estuvo presente en varias series de los años 90, pero inició como colaborador habitual en los títulos de Superman, y Super Family; más tarde en Justice League of America, Wonder Woman, y Saga of the Swamp Thing. ¿Creciste con estas series?

El medio The Hollywood Reporter informó que Martin Pasko estuvo viviendo en North Hills, California. Gran parte de su legado está ligado al Premio Emmy por su trabajo en “Batman: The Animated Series”, escribiendo historias memorables por las que siempre será recordado. Pero el mensaje que le dedicó Brennert a su compañero, mencionó todo lo que ambos vivieron antes de ser mundialmente reconocidos.

“Es difícil de escribir, tengan paciencia conmigo. Acabo de recibir la noticia de que Martin Pasko falleció. Él fue parte de mi vida casi desde siempre. (...) Ya sea comentando sobre el último cómic que leyó, los eventos del día en la política, teoría creativa o simplemente conversando”, escribió Alan Brennert seguido de todo el aprendizaje que ambos obtuvieron al trabajar juntos por muchos años.

“Martin tuvo uno de los ingenios más agudos de nuestra generación y opiniones…”

Brennert añadió que lo más probable es que hayas leído su trabajo, ya sea acreditado o no, seguramente disfrutaste de un comic o programa de televisión animado; pues Martin Pasko siempre realizó su trabajo dando todo de su creatividad y mejorando más con cada proyecto.

“Gracias por estar allí cuando te necesitaba… Adios Martin; adios mi hermano Te amaré y te extrañaré siempre”

Martin Pasko como guionista

En la década de los 80’s, el escritor siguió trabajando en el mundo de los cómics, se especializó en guionismo de televisión y editor de historias. Principalmente dedicando su labor en programas en vivo como Max Headroom, Buck Rogers en el siglo 25 y The Twilight Zone; mientras que las series animadas de esa década incluyen a Teenage Mutant Tortugas Ninja, GI Joe y Thundarr el Bárbaro.

Disney y DC Comics

De regreso en “Batman: The Animated Series”, al igual que la película “Batman: Mask of the Phantasm”, el legendario guionista trabajó para el personal de Disney en 1990, en un proyecto editorial de corta duración llamado “Disney Comics”.

Martin Pasko ganó importantes reconocimientos para convertirse en un editor del grupo de mercado masivo y enlace con “Warner Bros. Studios” hasta el 2005. Ahí, su trabajo estuvo presente en el desarrollo de los proyectos Smallville y Birds of Prey. No hay duda que dedicó mucho amor a su trabajo, y sin duda nos dejó a uno de los Bruce Wayne más memorables de la televisión.