DC: “Justice League Dark: Apokolips War” hizo sufrir de más a este personaje

Justice League Dark: Apokolips War, la reciente película de DC Cómics que finalizó el Universo de Películas Animadas de DC (DCAU), habría hecho sufrir de más a un personaje en particular y aquí te decimos lo que reveló su escritora Mairghread Scott. ¿Pero acaso hubo un personaje que no sufriera demasiado?

Spoilers de Justice League Dark

Según informó Wipy, desde el comienzo de la película animada de DC, notamos que muchos de los integrantes de la Justice League son masacrados hasta su muerte. Esto incluye el doloroso proceso de convertir a algunos de ellos en los cyborgs de guerra para el comando de Darksaid; quien es el antagonista principal y con planes de destruir la tierra.

La escritora Mairghread Scott, admitió en una entrevista que se sintió culpable de haber hecho sufrir a Superman, más que nada por ponerlo en un camino de mucha agonía. Desde que lidera la primera batalla, toda la Justice League es vencida, pierde su poderes por culpa de Darksaid y su esposa Lois Lane se sacrifica para salvar el planeta Tierra. ¿Piensas que Superman fue el más afectado?

Los momentos difíciles de Superman

Bueno para no alejarnos de la premisa principal, Mairghread Scott añadió que hubiron varios momentos desgarradores que hasta a los creadores y animadores de”Justice League Dark: Apokolips War” se les hizo muy difícil de realizar. Este filme le hizo honor a la parte oscura que tanto temían los fans, pero al mismo tiempo es un gran largometraje que supo cómo concluir su universo.

Para la escritora, fue muy difícil ponr tanto peso sobre los hombros de Clark Kent “Superman”. Tanto fracaso sin duda fue un proceso de aprendizaje a pasos agigantados. Por fortuna este héroe lo supera, pero no dejó de ser un trabajo difícil para el equipo creativo el hacerle pasar por tantas dificultades.

“incluso cuando tu trabajo es ser profesionalmente malo con Clark Kent; te sientes mal”

Sobre la película de DC

Hay que reconocer que Superman sí fue uno de los personajes que más sufrió, peroesto no deja de lado todo lo que vivieron sus demás compañeros. Hablando de Batman, tenemos a un genio controlado mentalmente por Darksaid y sin ninguna extremidad perdida. Este no fue el caso para Wonder Woman, Mera, Shazam, Dr. Marciano y Kory.

Tampoco lo fue para Nightwing, quien regresó a la vida gracias a Damian Wayne, pero caído a la locura. Constantine y Raven tuvieron un desarrollo de personaje muy notable; transformado sus habilidades, al punto de conseguir la victoria junto a Superman con sus poderes restaurados. ¿Te gustó esta película?