DC: Jason Momoa podría ser reemplazado como Aquaman en las próximas cintas

Jason Momoa podría ser reemplazado como Arthur Curry alias Aquaman en las próximas cintas del Universo DC, e incluso, parece que el estudio ya tiene a un candidato posible para ser su próximo superhéroe.

Jason Momoa podría dejar de ser Aquaman

Las especulaciones del sitio, We Got This Covered, DC y Warner Bros, desean dar un nuevo giro a la historia de Aquaman al elegir a un nuevo personaje para defender los mares ante la posible salida de Jason Momoa.

De acuerdo al sitio, DC estaría planeando tener al hijo de Black Manta - villano en Aquaman de 2018 -, Kaldur, para ser la nueva estrella de las cintas de Aquaman, pero los rumores no han sido confirmados.

Hasta el momento, ni Jason Momoa o los estudios, DC y Warner Bros, han confirmado o negado los rumores de la supuesta salida del actor en las cintas de Aquaman.

¿Qué pasará con Jason Momoa?

Pese a los rumores de la supuesta salida de Jason Momoa de la franquicia de Aquaman, la única certeza es que el actor volverá a dar vida a Arthur Curry en “Aquaman 2”.

Sin embargo, el regreso de Jason Momoa para “Aquaman 3” aún no estaría confirmado tras los rumores de su incorporación al Universo CInematográfico de Marvel como el próximo villano en Spiderman.

Aunque su posible salida de la franquicia de Aquaman, el sitio de noticias sobre las cintas de superhéroes supone que Jason Momoa sí regresaría para la tercera entrega, en la cual se daría fin a la historia de Arthur Curry alias Aquaman.