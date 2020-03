DC: Flashpoint presentaría a un Joker mujer con Maggie Gyllenhaal en el papel

DC podría seguir apostando por la inclusión de más roles femeninos en sus cintas por lo que elegiría a la actriz, Maggie Gyllenhaal para dar vida a la versión femenina del Joker en la cinta de Flashpoint.

Maggie Gyllenhaal daría versión femenina del Joker

La idea de tener a una mujer como el famoso villano conocido como Joker en el DCEU, no es tan alocada, pues la historia de DC Comics, Flashpoint creada por Geoff John y Andy Kubert fue la primera en explorar dicha posibilidad.

En Flashpoint, se presenta una realidad alterna donde Bruce Wayne es asesinado en lugar de sus padres al salir del teatro, lo que inspira a su padre, Thomas Wayne a convertirse en Batman y hace que su madre Martha, pierda la razón y termine convertida en el Joker de ese universo.

De acuerdo a We Got This Covered, en su adaptación cinematográfica, Maggie Gyllenhaal sería la elegida para ser la Joker de Flashpoint, historia que fue convertida en una película animada en 2013.

Flashpoint en el DCEU

DC Studios confirmó que produciría la cinta de Flashpoint para el Universo Extendido de DC, con Ezra Miller en el papel de Flash/Barry Allen.

Hasta el momento, DC no ha dado más información sobre la producción de Flashpoint como quien dirigirá la cinta o los guionistas que adaptaran la historia.

Por su parte, Maggie Gyllenhaal estaría regresando a las cintas de DC después de dar vida a Rachel Dawes - interpretada originalmente por Katie Holmes - en El Caballero de la Noche de Christopher Nolan.