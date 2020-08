DC FanDome: ‘Shazam! 2’ ya tiene nombre oficial y algunas sorpresas

El actor y comediante Sinbad se unió a Zachary Levi y al elenco de "¡Shazam!" durante la convención virtual DC FanDome, donde el título oficial de la secuela se reveló como "Shazam: Fury of the Gods".

Levi inició la llamada de "Shazoom" explicando a los fans que estaba "un poco limitado" sobre lo que podía hablar acerca de la secuela, por lo que trajo a algunos invitados sorpresa al panel, incluidos los coprotagonistas Asher Angel. , Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Meagan Good, Adam Brody y el director David F. Sandberg.

Sinbad llega a Shazam!: Fury of the Gods

Cuando Sinbad apareció en la videoconferencia, Levi pareció sorprendido y preguntó: "Sinbad, ¿estarás en 'Shazam 2?'"

“Dímelo tú, John Krazinski, ¿verdad? Porque todo el mundo pensaba que yo estaría en 'Shazam 1' antes de que existiera, en Google ", bromeó Sinbad, haciendo referencia a las teorías de Internet que había protagonizado en una comedia sobre un genio llamado" Shazam "en la década de 1990. (En 1996, Shaquille O'Neal interpretó a un genio en una película titulada "Kazaam").

Millones de personas aseguran haber visto una película llamada "Shazam" con Sinbad como protagonista, sin embargo esto jamás ocurrió.

“La gente piensa que yo también estaba en esa, 'Shazam', 'Kazaam', todos los kazaam, estoy relegado a los falsos recuerdos del hombre de la generación Tide”, dijo Sinbad. "Voy a trabajar ahora mismo para rectificar la situación de una vez por todas con un papel importante y destacado en 'Shazam 2', muchas gracias".

Pese a que no está claro si Sinbad se unirá al elenco de la película, agregó: "Puedo interpretar cualquier cosa. Puedo interpretar a un buen chico, a un malo, puedo interpretar al entrenador de Shazam. Y buenas noticias, David: ya comencé a hacer ejercicio para la película. Mira esto, hombre. Me veré tan bien. Incluso hago escenas de desnudos, un poco de botín, no mucho ".

Antes de la conferencia, Sandberg engañó a los fanáticos al tuitear un póster falso de la secuela, con el título "¡Shazam!: Ahora los niños tienen vello facial", reconociendo el largo retraso entre las dos películas. El director publicó la broma en respuesta a un fan que lo etiquetó en línea después de que el director de "The Batman", Matt Reeves, revelara el logotipo y la obra de arte de su película el jueves.

El primer "Shazam" fue lanzado en 2019, y ganó 365 millones de dólares en taquilla. La alegre película de superhéroes protagonizada por Levi como Shazam y Angel como Billy Batson, de 14 años, podría convertirse en el nuevo dios-superhéroe de DC.