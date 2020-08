DC FanDome: ¡Así se verá Zoë Kravitz como Catwoman en The Batman!

En DC FanDome, Warner Bros. ha debutado oficialmente un primer vistazo a Zoë Kravitz vestida como Selina Kyle / Catwoman, quien a su vez hará su debut en la pantalla grande en The Batman de 2021.

El primer vistazo se produjo durante la convención virtual DC Fandome del sábado, que contó con la aparición del director de The Batman, Matt Reeves, y algunos miembros del elenco de la película, donde se dio respuesta a varias dudas sobre el disfraz de Zoë Kravitz.

Zoë Kravitz debuta como Catwoman en cinta de Matt Reeves

Zoë Kravitz da nueva vida a Catwoman

Zoë Kravitz será la última actriz en asumir el papel de Catwoman, con Julie Newmar, Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway siendo solo algunas de las actrices que darán vida al personaje.

"Fue un poco aterrador, pero también cada vez que me pongo nervioso por algo, siento que me empuja a un lugar mejor de todos modos, así que agradezco los nervios", explicó Kravitz en una entrevista anterior. "Si comienzas a enfocarte demasiado en lo que la gente va a pensar que te estás haciendo un flaco favor, es casi como si estuvieras poniendo tu energía en el lugar equivocado. Por supuesto, quiero honrar a los fanáticos y espero que les guste lo que Lo hago con el papel, pero para poder hacer lo que creo que necesito hacer con Catwoman tengo que ir internamente y olvidarme del resto del mundo".

The Batman estará protagonizada por el ex- actor de Crepúsculo, Robert Pattinson como el cruzado con capa titular, con Colin Farrell como The Penguin, Paul Dano como The Riddler, Jeffrey Wright como Jim Gordon, John Turturro como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como Gil Colson, Jayme Lawson como Bella Real, y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

"Sentí una conexión con él, no sé por qué ... realmente lo quería". Pattinson dijo en una entrevista anterior. “Me encanta el tipo de historia del papel. Me encanta cada versión de cómo se ha jugado. Es una parte muy, muy especial y creo que se ha hecho con mucho cuidado. Siento que todo el mundo realmente se preocupa por el personaje y su historia, y hay mucha reverencia por él. Realmente puedes sentirlo en el estudio. No puedes decirle que no y realmente quería decir que sí ... Creo que Matt Reeves tiene una muy buena dirección para ello. Estoy muy ansioso por empezar".

