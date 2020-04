DC: Directora de Birds of Prey revela porque la película de Harley Quinn fracaso

Cathy Yan, directora de Birds of Prey finalmente ha hablado del pobre desempeño (o fracaso) de la cinta sobre una de las villanas más icónicas de DC, Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie.

Cathy Yan habla del fracaso de Birds of Prey

DC tenía puestas grandes esperanzas en Birds of Prey, cinta con Harley Quinn al frente de un grupo de villanas y con clasificación para mayores de 17 años como Joker o Deadpool, ambas con gran éxito y estilo similar a la cinta de la directora, Cathy Yan, quien no replicó esos buenos resultados.

“Sé que el estudio tenía expectativas realmente altas para la película, como todos nosotros. También había expectativas indebidas sobre una película dirigida por mujeres, y lo que más me decepcionó fue la idea de que tal vez demostrara que no estábamos listo para esto todavía”.

En entrevista con ComicBook, la directora de Birds of Prey explicó que la cinta no necesariamente se consideró un fracaso total por parte de DC, ya que si bien no logró llegar a su meta de ganancias al menos ha recibido reseñas positivas de la crítica, aunque no recibió el apoyo esperado del público.

Demasiada presión para la directora de Birds of Prey

La directora de la primera aventura en solitario de Harley Quinn, se mostró muy decepcionada por la falta de apoyo del público a una cinta de DC protagonizada por puras mujeres y dirigida por una mujer de color como lo fue Birds of Prey.

Te puede interesar: DC Universe: ¿Birds of Prey cambia su nombre para conseguir audiencia?

Cathy Yan explicó cómo el ser una de las pocas directoras de color en DC, agregó una carga mayor de presión, al representar a su comunidad en Hollywood y en el cine de superhéroes.