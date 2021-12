DC Comics reviviría al Batman de Christian Bale para competir con Marvel

El multiverso de Marvel no sólo significó un rotundo éxito para la empresa, sino también una gran amenaza para la competencia, especialmente para DC Comics, ya que no han podido quedar a la par de la casa de las ideas.

En un intento por replicar el multiverso de DC, la compañía explorará estas nuevas realidades en Flashpoint, la película en solitario de The Flash interpretado por Ezra Miller, la cual tendrá increíbles sorpresas.

Tras el récord que consiguió Spider-Man: No Way Home al recaudar mil millones de dólares en taquilla, DC Comics sacaría su as bajo la manoa y podría traer de regreso a el Batman de Christian Bale para darle competencia a Marvel.

Batman de Christian Bale podría llegar al DCEU

El caballero de la noche podría regresar en Flashpoint

Durante los últimos días se ha rumorado la posible llegada de Christian Bale al universo extendido de DC, y el caballero de la noche podría hacer su triunfal regreso en la película de Flash, dando así cabida al multiverso de Batman.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el Batman de Michael Keaton regresará en The Flash, al igual que el Batman de Ben Affleck, y con la posible llegada de Christian Bale, habrían cinco versiones del héroe en la continuidad, pues actualmente quien porta el manto del hombre murciélago es Robert Pattinson.

Multiverso de Batman podría competir con Marvel

Si Bale regresa, habrían cinco versiones de Batman en la continuidad de DC

La noticia fue dada por el director Kevin Smith, quien asegura que DC desea impactar tanto como lo ha hecho Marvel Studios y el único personaje que realmente podría competir en taquilla contra Spider-Man sería Batman, siendo la versión de Bale una de las más famosas, especialmente por su impresionante versión de Joker, quien fue interpretado por el fallecido Heath Ledger.

Hasta el momento no ha habido confirmación oficial del hecho, sin embargo debido a la popularidad del personaje y el avance de Marvel, esta podría ser la única opción de DC para poder recuperarse, aunque todavía falta saber cuál es la opinión de Christian Bale al respecto.

