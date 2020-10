DC Cómics revela al nuevo y MISTERIOSO enemigo de BATMAN

DC Comics revela al nuevo y MISTERIOSO enemigo de BATMAN ¡Spoiler!

Batman # 100 estaba repleto de intrigas para el futuro, y guardó una de las revelaciones más importantes para la última página de la historia principal, el héroe ahora tiene un nuevo enemigo.

A lo largo del libro, vemos que la familia Bat hace retroceder a las fuerzas de Joker y recupera la fortuna de Wayne, y aunque Joker escapa, su dominio sobre la ciudad se detiene.

Por números anteriores, sabemos que Queen Ivy es una amenaza futura para la ciudad, pero este problema presenta una amenaza completamente nueva que parece tener conexiones con el pasado de Wayne, y además parece ser alguien crucial para el futuro de James Tynion IV y los planes en Gotham. Se acercan spoilers para Batman # 100, así que si no lo has leído, has sido advertido.

El epílogo del libro de DC Comics de Batman, nos lleva a una misteriosa nave o base que parece de alta tecnología. De hecho, parece tan elegante como la base de operaciones de Batman, y pronto nos enteramos de que es propiedad y está dirigida por alguien llamado The Ghost-Maker.

Este misterioso personaje luego habla abiertamente de Bruce, y en su declaración, parece que los maestros le enseñaron mientras Bruce estaba en su ascenso para convertirse en Batman. Aparentemente, Bruce tuvo una tregua con ellos directamente o esta persona tuvo una tregua con sus maestros, pero independientemente, esa tregua ha llegado a su fin.

Batman tiene un nuevo enemigo, The Ghost-Maker

"Oh, Bruce, Bruce, Bruce ... qué desastre has hecho ... nuestros maestros se avergonzarían de ti", dice The Ghost-Maker. "Creo que es hora de que tu ciudad tenga una opción en su protector. La tregua ha terminado. ¡Es hora de que Gotham conozca a Ghost-Maker"

Es un diseño bastante dulce y, con suerte, puede ofrecer un nuevo personaje intrigante y los mitos circundantes como lo hizo Tynion con The Designer, y estamos ansiosos por aprender más.

¿De que trata el nuevo capitulo del cómic de Batman?

Batman # 100 está escrito por James Tynion IV y dibujado por Carlo Pagulayan, Guillem March y Jorge Jimenez. El libro está coloreado por Tomeu Morey y entintado por Danny Miki, Guillem March y Jorge Jiménez. Puede encontrar la descripción oficial a continuación.

“¡La Guerra del Joker llega a una conclusión devastadora cuando Batman lucha contra El Joker en un duelo brutal y sin límites! Esta es una pelea de 80 años de duración, y su resultado no solo cambiará la vida de Batman, ¡cambiará Gotham City en los próximos años!"

"Además, ¡echa un vistazo por primera vez al nuevo villano conocido como Ghost-Maker! Y después de la desgarradora conclusión de "The Joker War", vienen un par de historias cortas que trazarán lo que vendrá en Gotham City y Batman. ¡No te pierdas el primer enfrentamiento entre Batman y Clownhunter! Batman # 100 ya está en las tiendas de cómics.