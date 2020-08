DC Comics podría CANCELAR Hawkman, Teen Titans, Young Justice y más historias/Foto: Engadget

En meses anteriores, DC Comics ha enumerado las cancelaciones de las series en curso Harley Quinn, Batgirl, Red Hood: Outlaw, Batman And The Outsiders, Justice League Odyssey y más, con solicitudes de noviembre de 2020 que han agregado Hawkman, Hellblazer, Teen Titans, Young Justice y Escuadrón Suicida a esa lista, mientras que Aquaman permanece en el aire. Lo cual no es apto para ese personaje.

Originalmente, mientras Dan DiDio era editor de DC Comics, esto habría señalado el final de la Cuarta Generación y el comienzo de la Generación Cinco o 5G en el Universo DC. Batman también habría terminado con el n.° 100 y un nuevo n.° 1 habría presentado a Luke Fox en Batman y habría sido escrito por John Ridley.

Pero luego todo cambió, Dan DiDio fue despedido y 5G fue empujado por un precipicio. Pero, ¿qué va a reemplazarlo, ese parece ser el problema en cuestión... tal vez nada más?

Algunos verán esto como indicativo de los despidos anunciados recientemente en DC Comics, que vieron despedidos a casi todas las figuras principales, aunque con un aviso de 90 días que los llevará a mediados de noviembre.

Esto no es cierto, estas cancelaciones habrán sido programadas mucho antes. Pero es posible que no ayude exactamente qué nuevos títulos estaban destinados a relanzarse o reemplazarlos hacia fines de 2020 como se planeó originalmente.

Esto podría afectar a DC Fandome

Todos los títulos enumerados anteriormente tienen un NÚMERO FINAL en su solicitud de noviembre de 2020, además de Aquaman, que solo habla de un final. Sin embargo, la escritora Kelly Sue DeConnick ha confirmado que no habrá ningún equipo creativo que se haga cargo de la serie el mes siguiente y es su último número de la serie.

El próximo 22 de agosto tendrá lugar el esperado evento online DC Fandome, una convención digital donde se darán detalles sobre los nuevos proyectos de la cadena, sin embargo, los fans piensan que también podrían dar la noticia sobre la cancelación de algunas historias

Pero es probable que todas estas noticias le quiten brillo al próximo evento DC Fandome. Muchos de esos paneles habrán sido pregrabados y somos consciente de que se han eliminado varios paneles planificados porque se centraron en un miembro del personal que fue despedido esta semana… ¿Crees que realmente DC Comics cancele todas estas historias?