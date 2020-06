DARK: ¿Recuerdas a Silja, la intérprete de Elisabeth en 2053?

Dark, el thriller de ciencia ficción alemán de Netflix, acaba de recibir su tercera y última temporada y podemos decir con certeza que de todos los giros y vueltas, la tercera temporada tiene algunas de las revelaciones más contundentes hasta el momento. Un personaje en particular está conectado con más de una de esas revelaciones: Silja, la mujer que noquea al Jonas (joven) en los últimos segundos de la primera temporada y que actúa como intérprete de Elisabeth en 2053.

La última vez que vimos a Silja (Lea van Acken) en la segunda temporada, había ayudado a Jonas a llegar a la planta nuclear que Elisabeth Doppler (adulta) había amenazado que estaba fuera de los límites, lo que finalmente le permite usar la materia oscura para viajar a 1921. Ella es atrapada en la planta después de Elisabeth y desafía a su líder por qué la planta estaba fuera de los límites, ahora que sabe lo que existe allí y lo que es posible.

Y eso es lo más lejos que llega la historia de Silja, es decir, hasta que lleguemos a la tercera temporada y se convierta en una personaje importante; Una pieza vital del rompecabezas de Sic Mundus.

¡SPOILER! Veremos toda la trayectoria de Silja en los lazos de tiempo

DARK: Silja Lea van Acken. Netflix

Al final de la segunda temporada, nos enteramos de que hay una versión alternativa de Martha Nielsen, que proviene de una realidad paralela para salvar a Jonas del apocalipsis. Si este primer mundo es el mundo de Adán (Adam es el "viajero" de Sic Mundus en quien Jonas eventualmente se convierte) la realidad alternativa de Martha es el mundo de Eva. Eva, la mujer que eventualmente se convertirá en Martha, es la que mueve los hilos de este mundo, que también está plagada de recurrentes ciclos de tiempo que involucran a la mayoría de los personajes. Y en ambos mundos, la existencia de Silja es esencial.

En la realidad de Adam, Silja se ve por primera vez con Martha cautiva bajo las órdenes de Adam en 2053. Luego viaja a 1890 para preservar uno de los primeros elementos cronológicos del bucle de Adam. Allí, conoce a un frustrado Bartosz Tiedemann en el bosque fuera del taller de Tannhaus, que acaba de enterrar su traje amarillo de la planta. Lo siguiente que la vemos es en 1904, donde está dando a luz a su hijo y al de Bartosz, a quien llama Hanno, y luego nuevamente en 1910 cuando muere en el parto con una hija, Agnes. Este momento sombrío y sutil es cómo nos enteramos de que Silja y Bartosz son los padres del hombre que se convertirá en Noah (también le daremos un minuto aquí para procesar que Bartosz procreó con su media abuela). Aunque esto es lo que acaba con la vida de Silja en esta realidad, esta no es la última vez que la vemos, ni esta es la revelación más grande que involucra a su personaje.

DARK: Silja y Bartosz son los padres Noah. Netflix

En una escena retrospectiva ambientada en 1911, vemos a Hannah Kahnwald, que estaba teniendo una aventura amorosa y quedando embarazada de Egon Tiedemann en 1954 la última vez que la vimos, acercarse a Bartosz adulto frente a la propiedad Tannhaus. Él mira a Hannah, confundida al verla allí, casi de la misma edad que ella cuando era un adolescente. Luego mira a la joven con la que Hannah está: tal vez tiene 5 o 6 años y tiene una cicatriz bastante distinguible en la cara. "¿Silja?" él susurra. Desde aquí, Hannah presenta a la joven Silja a Jonas como su media hermana; sin embargo, Jonas se ha convertido oficialmente en un joven Adán en este punto, empeñado en mantener intactos los lazos de su realidad.

Así que aquí es donde las cosas se ponen, ejem, oscuras

Sabemos por la primera temporada que en unos 10-15 años a partir de ahora, Silja debería estar viviendo en Winden postapocalíptica como una mujer joven. Sabiendo esto, Adam le dice a Hannah frente a una Silja dormida que la niña no está donde debe estar. Que tiene que ser llevada a donde pertenece para que pueda conocer a Jonas cuando él viaje a 2052. Dos pasos por delante de todo, como siempre, Adam anticipa que Hannah probablemente tendrá un problema con su hija que se la quitará, así que él sofoca a su propia madre con una almohada y saca a su hermana de la habitación.

Y eso es casi todo lo que sabemos y necesitamos saber sobre el ciclo completo de Silja en el mundo de Adam. Sin embargo, las cosas no están tan claras en el mundo de Eva. Sabemos que Silja tiene que existir en esta realidad para que Agnes, y por lo tanto Tronte, Ulrich y sus hijos, existan, lo que hacen, pero Hannah está embarazada del bebé de Ulrich en el mundo de Eva, así que "técnicamente" no puede se Silja cocinando allí. Vemos que Hannah recibe una visita del viejo Egon, quien la visita por orden de Eva para "crear su pasado y preservar su árbol genealógico", minutos antes del apocalipsis de noviembre en esa realidad, pero no está claro a dónde irán desde allí. Los extremos flojos existen con seguridad, ¡pero Silja tiene que nacer en el mundo de Eva en algún momento!

TL; DR: Hannah, tramposa, fisgona, acosadora, mentirosa y posiblemente uno de los personajes más malvados de todo el programa, da a luz a una hija llamada Silja y termina siendo la razón por la que la mayoría de nuestros personajes han nacido. Agnes y Noah; Tronte; Ulrich y Mads; Magnus, Martha y Mikkel; y así, su propio hijo, Jonas. SALVAJE.