Cyntia de Survivor México rompe las reglas por esta razón

Las emociones siguen a flor de piel dentro de Survivor México, el regreso de algunos eliminados y la incorporación de Jacky han subido la tensión dentro de la competencia y una vez más las reglas se vuelven a romper, esta vez por culpa de Cyntia y Cuchao.

Cuchao ha podido convivio con la tribu Halcón y la tribu Jaguar y algo que lo ha seguido en toda su aventura en Survivor México es la polémica, no importa de que lado este, ahora con la llegada lo Los Otros, la controversia creció y los insultos entre sus integrantes no han parado y han ido mucho más allá de la competencia.

La última polémica en la que se vio involucrado Cuchao y Cyntia fue cuando Gabo reveló que durante una discusión el participante de la tribu Halcón llamó a Jacky “sirvienta” algo que no le pareció nada bien al reportero de espectáculos y por lo cual lo exhibió.

Cyntia rompe las reglas de Survivor México

Esto generó gran polémica entre todos los participantes de Survivor México quienes dieron su opinión al respecto e incluso el mismo Cuchao ofreció una disculpa a quien haya afectado su comentario.

Pero a pesar de que el insultó fue dirigido hacia Jacky, fue Cyntia la más afectada por el insulto de Cuchao y no dudo en romper las reglas del campamento con tal de arreglar las cosas con el que alguna vez fue su compañero de tribu, ya que una de las principales reglas de la competencia es la nula comunicación entre los participantes de diferentes tribus.

“A mi particularmente cuando Cuchao dijo eso sí me tocó muy de cerca por que mis papás son empleados domésticos y me molestó mucho que use esa palabra para “insultar” … tanto me molestó que fui y lo hable, aunque no se puede hablar, yo fui y le dije: me molestó mucho que me enteré tal y tal cosa” confesó Cyntia.

Es por eso que al ahora ser ella parte de Los Otros, las reglas le tienen estrictamente prohibido comunicarse con halcones, pero fue tal su enojo que no dudó en acercarse a Cuchao para solucionar las cosas, ya que sus padres son empleados domésticos y ella no podía permitir ese tipo de comentarios discriminatorios.

Cyntia también aclaró al punto al que llegó con Cuchao y como este había aceptado su error y se había disculpado con ella y aunque si se había molestado, ahora las cosas ya estaban bien entre ambos y la competencia seguía como siempre en Survivor México. Recuerda seguirnos en Facebook.

