Cynthia Urías responde a comentarios de Atala Sarmiento

Las especulaciones sobre la salida de Atala Sarmiento de 'Ventaneando' fueron confirmadas ayer por la misma conductora en su cuenta de Youtube.

Por su parte, el programa en el que laboró, ofreció una conferencia de prensa para aclarar todos los rumores sobre su salida.

Ante esto, Atala asistió hoy al programa de Javier Poza en Radio Fórmula y habló de lo ocurrido; ahí fue donde salió el nombre de Cynthia Urías, quien fue la que confirmó que había visto a la ex TV Azteca en pasillos de Televisa.

'Nunca en mi vida he visto personalmente a Cynthia Urías y qué motivos tendrá ella, los desconozco, para mi no merece la pena ahondar en el tema', dijo Atala.

A través de unos mensajes de Twitter, Urías le respondió a Atala, 'Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí, que manera de sostener una mentira y mandar a los seudo fans atacar, yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos...'

Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí, que manera de sostener una mentira y mandar a los seudo fans atacar, yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos... — Cynthia Urias (@cynthia_uriastv) 6 de abril de 2018

Y añadió: '... los demás somos los malos, hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre y lo más importante aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía Nunca debí haber confirmado que la vi, total a mí que? Pero Yo mentirosa No soy. FIN'.

... los demás somos los malos, hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre y lo más importante aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía Nunca debí haber confirmado que la vi, total a mí que? Pero Yo mentirosa No soy. FIN — Cynthia Urias (@cynthia_uriastv) 6 de abril de 2018

Y fue así como Urias dio por 'finalizado' su participación en el 'show' que se ha montado durante varias semanas sobre Atala, Chapoy y los integrantes de dicho programa y ambas televisoras mencionadas.