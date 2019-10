Cynthia Urías presume su viaje a Nueva York después de tremenda caída (VIDEO)

Cynthia Urías es una de las presentadoras más bellas de Televisa, pues gracias a sus participaciones en la televisora se ha ganado el cariño de muchas familia mexicanas.

Actualmente es conductora del programa “¡Cuéntamelo ya!”, en donde hace unos días fue el centro de atención debido a que sufrió una aparatosa caída que se hiciera viral en las redes sociales.

Es por eso, que ahora está disfrutando de unas agradables vacaciones, según ha dado a conocer por medio de sus redes sociales en donde ha publicado imágenes y videos de sus mejores momentos.

Resulta que Cynthia Urías se encuentra vacacionando en la ciudad de Nueva York, pues recientemente ha publicado imágenes en donde se le puede ver en distintos lugares de la famosa ciudad, en una de la imágenes aparece dando los bueno días desde Times Square, en otra desde Central Park.

Pero eso no es todo dentro de su vieje tambien de ha dado un momento para disfrutar de uno de los mejores museos en el mundo, como lo es el Museo Americano de Historia Natural en donde muestra a unos simios y posa con una bella sonrisa.

Tal parece que Cynthia Urías está siendo consentida luego del tremendo susto que se dio durante el programa ¡Cuéntamelo Ya!, pues en este viaje va a acompañada de su pareja Jorge Cantú, así lo expresó ella misma: “‘‘Me trajeron de paseo para el susto jajajajajja vdd @jorgecantu3 !!! Te amo!!’’.

Cabe destacar que en cuanto a la caída, la presentadora tomó con gracia la difusión del video y confesó que su desmayo se debió al susto por la caída: ‘‘Gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el Chavo del 8, me da la chiripiorca. Besos a todos”.