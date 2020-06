Cynthia Urías con PROVOCATIVO escotazo calienta Televisa ¡Qué piernotas!

Cynthia Urías es una de las bellas conductoras de Televisa que en todo momento se roba la mirada de los internautas, pero mucho más cuando publica sus atrevidas imágenes en sus redes sociales y que son del agrado de muchos.

No queda duda de que a sus cuarenta años de edad, Cynthia Urías es una de las conductoras más atractivas de Televisa, pues ahora se encuentra siendo parte del programa “Cuéntamelo ya”, en el que sorprende con su carisma y belleza.

La sensual conductora ha demostrado siempre tener un físico de ensueño y en sus más recientes fotografías que comparte en su cuenta personal de Instagram ha logrado hipnotizar a los caballeros con sus exquisitos atributos.

Recientemente Cynthia Urías ha dejado a muchos de sus seguidores totalmente anonadados con una imagen que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde posa como nunca, pues presume de un atrevido escote.

Resulta que la bella conductora presume de una minifalda floreada en rojo y blanco, con una sencilla playera blanca faldada que acentúa su figura, pero lo que más ha llamado la atención es que deja expuestas sus exquisitas piernas.

Es así como la bella y carismática conductora de Cuéntamelo Ya!', Cynthia Urías, se encargó de elevar la temperatura en redes al mostrar sus envidiables y bien trabajadas curvas en ese sensual outfit.

“Así buscando poses para no verme siempre igual, ¿y que creen? No me sale otra jajaja".