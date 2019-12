Cynthia Rodríguez y Danna Paola ¿mejores amigas?

Danna Paola es una de las cantantes del momento en todo el país, la joven nacida en la ciudad de méxico ha realizado tantos proyectos en su corta carrera que seguro tiene un montón de amigos en todo el mundo.

Y es que Danna Paola peca de ser una joven muy amiguera, ademá de poder convivir con gente mayor a su edad, pues la intérprete de “Oye Pablo” siempre ha demostrado ser una mujer muy madura a sus cortos 24 años.

En ese sentido, hemos visto que, últimamente, ha pasado mucho tiempo junto a la conductora de Tv Azteca Cynthia Rodríguez, no solo en el foro de La Academia, sino que también se les ha visto juntas fuera de él.

Tal vez sea porque son las únicas 2 figuras femeninas que hay en la producción de La Academia, sin embargo, no cabe duda que hay mucha química entre la ex académica y Danna Paola.

Por ejemplo, se les vio muy contentas a las dos pasar un rato en casa de Arturo López Gavito, donde se reunieron a cocinar pasta los 4 jurados y los conductores, siendo ellas las únicas mujeres del grupo.

No sería la primera vez que Danna Paola se haga amiga de una ex académica, pues como podemos recordar, Danna Paola se hizo muy amiga de Ceci de la Cueva durante su participación en el musical Wicked, por lo que no es sorpresa alguna que Danna tenga una buena relación con Cynthia Rodriguez.

EL 2019 DE DANNA PAOLA

Danna Paola tiene mucho para celebrar este cierre de año, pues ha tenido uno de los mejores años en cuanto a su vida profesional se refiere, de hecho, tal ha sido su éxito, que está próxima a arrancar una serie de conciertos más grandes y más extensos, en Ciudad de México, y algunas otras ciudades importantes del país por lo que el 2020 viene con todo para la intérprete de Oye Pablo.

