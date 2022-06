Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera despiertan rumores de una boda secreta

Los fans están ansiosos ante la idea de una boda secreta en España.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en tema de conversación en las redes sociales luego de que su tórrida pero discreta relación sentimental se viera envuelta una vez más por rumores de boda. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que ahora se asegura que la pareja contraerá nupcias en secreto desde España.

Recordemos que la carismática conductora y cantante se encuentra disfrutando de unas vacaciones forzadas tras anunciar su repentina salida de Venga La Alegría el pasado lunes 30 de mayo. No obstante, debes de saber que este descanso indefinido llega para que ella pueda disfrutar de unas vacaciones con su pareja.

Fue hace apenas unos días cuando anunció su salida de Venga La Alegría.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera… Me voy a relajar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de la vida, para regresar recargada”, declaró la monclovense en la pasada emisión del matutino de TV Azteca.

La boda será celebrada este fin de semana

La pareja pudo haber viajado a España para celebrar su matrimonio.

Cabe destacar que los rumores de boda tras su salida de Venga La Alegría llegan después de que la conductora Cynthia Urias revelara en la reciente emisión del programa Cuéntamelo Ya! de Televisa que la pareja tiene planeado celebrar su boda en secreto este fin de semana desde un recinto ubicado en Madrid, España.

“Al parecer este fin de semana hay vida en Madrid, nos están informando y al parecer es Carlos Rivera”, declaró Cynthia Urias. La noticia causó gran furor entre los fieles fanáticos, pues es bien sabido que las nupcias de la pareja son una de las más esperadas dentro del mundo de la farándula mexicana. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dicho algo al respecto.

¿Cuánto tiempo lleva de relación Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Pese a que llevan más de 5 años juntos, la pareja aún no tiene planes de boda.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez iniciaron su relación en 2016, por lo que llevan más de 5 años juntos. Tal y como informó La Verdad Noticias con anterioridad, la pareja se ha visto envuelta en rumores de boda tras ser captada probándose varios vestidos de novia pero es bien sabido que ambos son muy discretos en lo que respecta a su relación.

Fotografías: Redes Sociales