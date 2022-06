Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera: Pedro Sola molesto por no ser invitado a la boda

Pedro Sola habla de la presunta boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Ante los rumores de un posible boda entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, varios de sus colegas han manifestado su sorpresa, entre ellos Pedro Sola, quién mostró su molestia al no ser invitado a la ceremonia.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya estarían casados, pues fueron captados con unos misteriosos anillos, además de que recientemente recibieron la bendición del Papa Francisco.

Ante la filtración de estás fotografías han trascendido que los cantantes habrían viajado a España a casarse en compañía de sus familiares.

Pedro Sola indignado por no ser invitado a la boda

La pareja fue bendecida por el Papa Francisco.

En la reciente emisión del programa Ventaneando, el conductor Pedro Sola expresó su molestia por no ser invitado a la boda, además cuestionó el secretismo de la pareja.

“Viajaron con las dos familias y Dalila Polanco, que es muy amiga de Carlos, y supe que ella fue; al otro día ya estaban con el Papa. Bueno, y nadie fuimos, ay” comentó.

Además se mostró molestó porque Cynthia y Carlos nunca salen juntos en sus fotografías: “Explícame una cosa, ¿Por qué no salen juntos en las fotos? ¿Qué no es un matrimonio? Ay no, que rara pareja” dijo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera boda

Carlos Rivera y Cynthia Rodíguez habrían vedido la exclusiva de su boda.

Se cree que la razón por la que Cynthia Rodríguez y el cantante Carlos Rivera han mantenido en secreto su matrimonio, es que vendieron la exclusiva a una revista.

Sin embargo la pareja se ha caracterizado por ser muy “privada” en los temas de su relación, razón por la cual nunca se muestran juntos en sus redes.

Hasta el momento Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no han dado mayores detalles de la supuesta boda, sin embargo se espera que en los próximos días se revele la razón de su viaje a España.

