Cynthia Rodríguez se quedó cachonda tras los “toques” que recibió en TV Azteca

Cynthia Rodríguez se ha posicionado como una de las conductoras más importantes de TV Azteca, Y es que ahora la vemos en todos lados, no sólo es una de las conductoras estelares del morning show venga la alegría, sino que ahora también está en prime time conduciendo el backstage de La academia 2019.

la sensualidad que tiene Cynthia Rodríguez para dominar al público y al escenario, la han llevado a convertirse en lo que es hoy en día, en toda una influencer con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes día a día se deleitan de las candentes fotografías que publica Cynthia Rodríguez.

Pues no pasa día que no nos enseñe sus outfits ya sean los que usan para el programa, o los que usa en su vida diaria, pero siempre nos los enseña, para demostrarnos el buen gusto que tiene.

En esta ocasión no te vamos a hablar de una foto, te vamos a hablar de una publicación que realizó cita Rodríguez en su cuenta de Instagram a través de sus historias, Y es que en un video la conductora pidió a la producción de TV azteca que ya no le den más toques, pues la dejan bien prendida.

“quiero decirle a la producción de ‘Venga’ que de verdad no me den toques, porque me prendo” dijo la conductora en un tono muy sensual.