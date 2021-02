Cynthia Rodríguez se luce en la cocina con un look encantador

Una de las carismáticas conductoras de "Venga la Alegría", volvió a cautivar a sus fans de Instagram, y en esta ocasión Cynthia Rodríguez demostró una de sus habilidades que sin duda alguna han causado una felicidad a su novio Carlos Rivera, pero ¿De qué se trata?

Recordamos que la presentadora de TV Azteca saltó a la fama tras haber participado en el reality show de "La Academia", pero prefirió dedicarse a la conducción y actualmente forma parte del matutino del Ajusco, donde ha compartido sus rutinas de ejercicios.

Y es que, hace algunos años el físico de Cynthia Rodríguez lucía diferente, y su cambio fue debido a la disciplina que ha tenido con el ejercicio, ya que disfruta ser una chica fitness, razón por la cual no desaprovechó del fin de semana para compartir una sorpresa.

Cynthia Rodríguez impacta con su coqueto look

Cynthia Rodríguez luce su bella figura

A través de su cuenta oficial de Instagram, la novia de Carlos Rivera, decidió compartir una receta de cocina, pero lo que dejó con la boca abierta a varios de sus seguidores, es que la guapa conductora de TV Azteca enseñó su marcado abdomen por el look deportivo.

En el video que compartió con sus fans, la famosa dejó en claro que lleva un estilo de vida saludable, y en esta ocasión compartió una receta de un rico postre, donde mostró los ingredientes y los pasos a seguir para preparar unos cupcakes de zanahoria.

Debido al clip de su receta, los usuarios de la conductora de TV Azteca se percataron que Rodríguez posee una envidiable figura, mientras que otros de sus seguidores comentaron que es muy hermosa con o sin maquillaje, ya que lució su rostro al natural.

Y es que, antes de preparar el rico postre, la famosa comentó que no aparecería demasiado en el video porque no estaba arreglada, aunque los fans de Cynthia Rodríguez le mencionaron que no necesita de tanto cosmético para lucir un rostro perfecto.

¿Te gustó el video que compartió la conductora en Instagram?

