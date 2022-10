Cynthia Rodríguez se dice feliz por ser una ama de casa

Cynthia Rodríguez, ha sido una de las conductoras favoritas del mundo del espectáculo, ya que ha formado parte de grandes producciones como el matutino de Tv Azteca “Venga la alegría”, del cual se despidió para supuestamente dedicarse a su vida en pareja con el cantante Carlos Rivera.

En este sentido, cabe mencionar que tiempo después de su salida del programa antes mencionado, se hizo pública su boda con el intérprete de “El hubiera no existe”, a través de una serie de fotografías que ambos compartieron en sus cuentas oficiales de una famosa red social.

Es por eso que en La Verdad Noticias traemos información completamente nueva sobre la conductora Cynthia Rodríguez la cual está relacionada con su vida de casada, misma que fue revelada por la artista, con la que estamos seguros quedarás con la boca abierta y el ojo cuadrado.

Cynthia Rodríguez comparte detalles de su vida de casada con Carlos Rivera

Fue durante una entrevista realizada por el matutino “Venga la alegría” que la guapa conductora reveló algunos detalles sobre su matrimonio con el ganador de la tercera generación del reality “La Academia”.

Es por eso que Cynthia expresó lo siguiente, “Soy toda una señora de su casa y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta como toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”.

¿Cómo se conocieron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Ambos artistas aparentemente se conocieron durante las reuniones que se hacían entre los propios ex académicos, en donde comenzaron a entablar una buena amistad, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un gran romance.

Posteriormente y luego de varios años de relación, ambos decidieron casarse, por lo que pronto podrían dar la noticia de un embarazo.

