Cynthia Rodríguez se descuida y casi enseña su parte intima en Venga La Alegría

Cynthia Rodríguez puede presumir de ser una de las conductoras más sensuales que hay en todo México, además de tener un carisma sin igual, no por nada se ha ganado el amor del guapo Carlos Rivera.

Sin embargo, a veces sus descuidos pueden llevarla a enseñar de más sin quererlo, y eso fue lo que le pasó este lunes 10 de agosto en una publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram, en donde casi enseña lo más íntimo de su cuerpo, dejando a sus fans con el ojo cuadrado.

En la imagen publicada por la famosa, aparece en el foro de Tv Azteca, agachada, con la mano en la rodilla, y con la blusa dejando ver su hombro, luciendo muy distraída pero muy sexy a la vez.

Sin embargo, el descuido está en que la famosa se “comió” su short con su parte intima, y una parte quedó atorada, lo que no pasó desapercibido entre sus fans, quienes no dejaron de comentarle lo guapa que se ve, incluso aun con ese detalle, el cual de hecho, dejó a los fans trabajar su imaginación.

Mira la foto de Cynthia Rodríguez

Con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Cynthia Rodríguez se ha posicionado como una de las conductoras más seguidas en Instagram, al menos en México, y como no iba a serlo, si está todas las mañanas en uno de los programas más populares, y además lleva varios años de relación con el cantante Carlos Rivera.

Aunque de hecho, su relación con el ex académico siempre ha sido muy íntima, y tratan de no mostrar mucho a la luz, aunque no lo niegan ni es algo que quieran esconder, tampoco es algo que siempre presuman, lo cual hace que muchos piensen que su relación es muy seria, ¿Crees que pronto haya boda?.