Cynthia Rodríguez protagonizó un incómodo momento en la reciente emisión de Venga La Alegría, programa donde ella es conductora. Resulta que la también cantante rompió su vestido al no poder contener su emoción al enterarse que Camilo Echeverry visitaría el foro.

El penoso incidente ocurrió cuando Cynthia Rodríguez, Roger González y Anette Cuburu presentaron en Venga La Alegría los momentos más memorables del último episodio de La Voz Kids. Ahí fue donde la también novia de Carlos Rivera reveló que es fan de Camilo, quien es uno de los nuevos coaches del popular concurso de canto.

Al enterarse que el intérprete de ‘Ropa Cara’ visitará el foro de Venga La Alegría, la ex académica no pudo contener su emoción y comenzó a correr por el lugar para luego recostarse de cabeza en un sillón. Sin embargo, ella no esperaba que un tirante de su vestido blanco se rompiera y estuviera a punto de enseñar de más ante la cámara.

"¡Auxilio!, sí se rompió mi vestido. Oye, dije 'Camilo' y se rompió, ¿qué está pasando? ¿No se me vio nada al aire? Creo que se me salió" , reaccionó Cynthia Rodríguez en un video del detrás de cámara que compartió Venga La Alegría en su cuenta de Instagram.

Cynthia Rodríguez y sus caídas en Venga La Alegría

Cynthia Rodríguez ha sufrido varias caídas en el programa 'Venga La Alegría'.

Además de ser una de las conductoras más hermosas del programa, no se puede negar que Cynthia Rodríguez es conocida en Venga La Alegría por ser muy propensa a sufrir caídas, las cuales logran preocupar a sus fans, pero al mismo tiempo le roba un par de sonrisas.

Sin embargo y a pesar de las múltiples caídas que ha sufrido en vivo, Cynthia Rodríguez ha logrado conquistar al público televidente con su carisma, sencillez y belleza. Por dicha razón no sorprende que goce de gran popularidad en las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde en poco tiempo ha superado los 3 millones de seguidores.

