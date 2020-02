Cynthia Rodríguez revela que tuvo relaciones íntimas con Carlos Rivera en la playa

Cynthia Rodríguez reveló una de sus travesuras más locas en pleno programa de Venga la Alegría, donde en una dinámica se les pidió confesar las que eran sus fantasías sexuales que habían tenido, siendo un incómodo momento el que pasó la actual pareja de Carlos Rivera pero que al final participó con mucho esmero.

La famosa conductora mexicana de Tv Azteca sorprendió a sus compañeros de Venga la Alegría con la que fue su fantasía sexual más loca hasta el momento y eso incluye a Carlos Rivera con quien ha estado en una relación amorosa por más de 3 años, siendo de los famosos más queridos en redes sociales por estar siempre apoyándose con cada proyectos.

“Más que cumplirle fantasías sexuales, es que me cumplan a mí, porque se me ocurren más cosas, pero una que está tranquila, pero el otro día, no, hace tiempo estaba en una playa con mi novio y había gente, pero de repente se fue la gente y dijimos 'qué rico y está muy tranquilo aquí' y dijimos no hay nadie”