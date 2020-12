Cynthia Rodríguez revela el secreto para ENAMORAR a Carlos Rivera ¡WOW!

Cynthia Rodríguez comparte el secreto para tener un romance sólido

Cynthia Rodríguez de "Venga la Alegría" de TV Azteca ha sido muy reservada en hablar sobre su relación sentimental con el cantante mexicano Carlos Rivera, ambos se conocieron en el reality show "La Academia", pero tras algunos años sus vidas se cruzaron y hoy son una feliz pareja.

Hace algún tiempo, la presentadora de televisión confirmó que tiene un romance con el artista, pero que prefiere cuidar su relación y no publicar fotografías o videos junto a él, de igual forma el famoso también ha hecho lo mismo, aunque los enamorados se intercambian mensajes románticos.

Y es que, en un divertido programa de Youtube, la conductora Cynthia Rodríguez por fin rompió el silencio y reveló cuál es su secreto para tener un romance sólido y duradero, pues confesó a Karla Díaz, la presentadora de "Pinky Promise" que Carlos Rivera es el amor de su vida.

Cynthia Rodríguez revela detalles sobre su romance con Carlos Rivera

Durante el programa, la presentadora mencionó que está con el amor de su vida y expresó que es feliz, incluso aseguró que los dos son felices. De igual forma la famosa comentó que el secreto de su noviazgo es encontrar a la persona indicada, pues ambos lucen muy enamorados.

"No hay un secreto, simplemente es encontrar a la persona indicada".

Aunque la presentadora de TV Azteca comentó que no hay un secreto, pues cuando sabes que has encontrado a aquella persona ideal no quieres separarte nunca de ella, pues los enamorados disfrutan compartir inolvidables momentos en familia, algo que tiene en común.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez le presume a Carlos Rivera su sensual BIKINI (FOTOS)

En La Verdad Noticias, te compartimos que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han sido una de las parejas más encantadoras de las redes sociales, aunque no comparten fotos juntos, sus fans han causado revuelo debido a los románticos mensajes que se dedican en sus cuentas de Instagram.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.