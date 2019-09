Cynthia Rodríguez regala maravillosa vista con foto en microvestido

Cynthia Rodríguez es una de las mujeres más guapas actualmente, y es que la famosa trabaja por su figura. Eso, aunado a su talento y carisma para la conducción han hecho que se haga con una gran cantidad de seguidores.

La ex académica originaria de Monclova, Coahuila se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, pues su trabajo en el programa Todo Un Show de Tv Azteca, y en Venga La Alegría, así como en diversos programas especiales, ha tenido una gran aceptación por parte de los fanáticos.

Cynthia Rodríguez es novia de Carlos Rivera, mantienen una relación romántica desde hace varios años, por lo que también es considerada una de las mujeres más envidiadas de todo México, pues y aunque su relación es muy discreta, los cantantes de repente dan pistas de cómo disfrutan su noviazgo.

la conductora compartió una fotografía en la que se le ve portando un diminuto vestido, holgado, y fresco, ideal para combatir el calor, la prenda era de color rojo, y apenas le cubría lo necesario para no mostrar sus partes nobles, pero dejó al descubierto sus largas piernas de ensueño.

“A mí me gustan los retos y trato de tener la mejor actitud siempre. ������ Y me encanta tener la mejor compañía en”, publicó Cynthia Rodríguez como pie de foto de su publicación.

A pocas horas de haber compartido dicha publicación, Cynthia Rodríguez alcanzó más de 31 mil likes en Instagram, y comentarios por parte de sus fanáticos, que chulearon a la conductora, y aprovecharon para darle uno que otro piropo.

La ex académica cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram, y cada día va sumando más a su club de fans, que se deleitan con las candentes fotos que publica, pues no hay tarde que no nos alegre mostrando los outfit que porta, ya sea para sus programas o en su vida diaria.

