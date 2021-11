Cynthia Rodríguez recibe inesperado halago de Wonder Woman y se vuelve tendencia

Cynthia Rodríguez quedó impresionada luego de que Lynda Carter, exestrella de Hollywood que alguna vez interpretó a la Mujer Maravilla la pusiera de ejemplo por su caracterización de la superheroína en plena noche de Halloween, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que Carter interpretó a este personaje de DC Comics en una serie de televisión que se tituló "Wonder Woman" y que fue transmitida de 1975 a 1979, y que claro enamoró a muchos.

Cynthia Rodríguez fue elogiada por Lynda Carter

Todo ocurrió en Twitter, cuando Lynda tuiteó un gif en donde se podía ver a Sergio Sepúlveda y a la novia de Carlos Rivera disfrazados, él estaba caracterizado como Superman y ella como Wonder Woman, aunque, eso no fue todo, Carter, añadió las siguientes palabras a su publicación:

“Feliz Halloween, déjenme ver sus disfraces de la Mujer Maravilla.”

Ante esto, queda claro que Carter hizo un guiño a la mexicana, y reconoció su buena caracterización, algo que claro causó mucha sorpresa en la conductora de “Venga la Alegría”, así que, no dudó en retuitear el divertido tuit donde es elogiada por la actriz estadounidense.

¿Qué es de la vida de Lynda Carter?

Lynda. Foto: blogdesuperheroes.es

La actriz tiene actualmente 70 años de edad y aunque, sigue siendo recordada como Wonder Woman, también ha tenido otros éxitos en la televisión, y recientemente en el 2018 causó conmoción luego de declarar que en el desarrollo de su carrera fue acosada y violada, eso sí, no dijo por quién ni cómo ocurrieron los hechos, lo que sí dejó claro es que el movimiento Me too ya hizo justicia por ella.

