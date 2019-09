Cynthia Rodríguez presume sus sensuales piernas en minifalda

Cynthia Rodríguez es una de las mujeres más guapas que tiene todo México, la oriunda de Monclova Coahuila, ha agarrado mucha popularidad tras ser quien lleve la batuta en algunas producciones de Tv Azteca, por ejemplo, el programa “todo un show”, donde divierte y enamora a su público. Sin embargo, también participa de Venga La Alegría, programa matutino de la misma televisora.

No hay día que pase sin que Cynthia Rodríguez nos muestre su outfit, ya sea para sus programas o en su vida diaria, lo que sí es una realidad, es que sea cual sea, la conductora tiene mucho estilo para vestir, por ello no pudimos dejar pasar el impresionante look que utilizó hoy.

Y es que en una foto publicada este martes 24 de septiembre, Cynthia Rodríguez mostró toda su sensualidad, al portar una mini falda de cuero, botas negras, y una blusa roja con negro. Vestuario que dejó al descubierto sus piernas de encanto. Además, utiliza el cabello suelto y maquillaje coqueto

“Es imposible enojarse y reírse al mismo tiempo. Tú tienes el poder suficiente para elegir entre las dos. Yo solo sé que reír me hace tanto bien”, publicó la conductora como pie de la publicación.

La foto de Cynthia Rodríguez logró captar la atención de más de 20 mil personas, que se manifestaron con su “Me gusta” además de conseguir comentarios por parte de sus fanáticos, quienes reconocieron la sensualidad de Cynthia Rodríguez, quien, por cierto, está a poquitos seguidores de conseguir 2 millones en Instagram

Cynthia Rodríguez es novia de Carlos Rivera, mantienen una relación romántica desde hace varios años, por lo que también es considerada una de las mujeres más envidiadas de todo México, pues y aunque su relación es muy discreta, los cantantes de repente dan pistas de cómo disfrutan su noviazgo.

