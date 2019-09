Cynthia Rodríguez presume su esbelta figura en sexy bikini

Cuando encontramos una prenda que nos gusta la queremos usar millones de veces, y eso está más que claro, aunque los famosos suelen “no repetir” prendas en público, cuando se trata del look deportivo o el look playero es casi imposible, y eso le ha pasado a Cynthia Rodríguez.

La hemos visto en varias publicaciones con el mismo diminuto bikini, del cual la parte inferior es color verde, y la parte superior blanca con azul, pero siempre que nos comparta imágenes con este outfit hablaremos de ellas, pues le queda sensacional.

Y es que no pasa día en que Cynthia Rodríguez nos muestre su outfit, ya sea para el programa de Tv Azteca “Todo un Show” del que participa desde hace tiempo; o bien, la ropa que usa en su día a día, incluso ropa deportiva, y hasta los bikinis, como lo hizo este 7 de septiembre, donde mostró su sensual abdomen, adornada por la hermosa puesta de sol.

Un detalle que llamó la atención fue el collar de conchitas, muy al estilo de “Amarte Duele”, mismo que le adornaba su outfit a la conductora de Tv Azteca.

“Que nunca dejes de sorprenderte con un atardecer, ni de lo divertido de nadar en el mar.No dejes de sorprenderte cuando te de un ataque de risa, ni de amar a alguien y que esa persona te amé de la misma manera.” Puso como pie de foto Cynthia en sus fotos.

Las dos imágenes alcanzaron rápidamente más de 38 mil likes en Instagram, y por supuesto, comentarios de sus fanáticos que reconocieron la belleza de la sensual conductora.

La ex académica desde hace tiempo que mantiene una relación romántica con Carlos Rivera, quien por cierto parece no ser nada celoso de su chica, no sólo porque prevalece la confianza entre ambos, sino también porque al parecer no importa que muchos hombres chuleen a su novia.

