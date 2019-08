Cynthia Rodríguez nunca imaginó ser la NOVIA de su mejor amigo

Una de las parejas más envidiadas y del momento es sin duda la que forjan Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera quienes comenzaron su relación hace un par de meses, luego de mantenerse ocultos de cámaras, prensa, redes sociales, entre otras.

“Cuando comenzamos a salir y andar, decidimos que no íbamos a compartir nada juntos, pero tampoco es un secreto la gente lo sabe que estamos juntos y muy enamorados”.

"Realmente, creo que lo más padre es que nuca me imaginé que iba a terminar de novia de mi mejor amigo (...) realmente era mi amigo, platicábamos, pero antes de que se fuera a España (para protagonizar el Rey León) fue como de: 'mmm, ya no es Carlitos, sino Carlos'”.

De acuerdo a lo que se dio a concoer en diversos momentos, ambos comenzaron con su tierno romance en marzo del 2016, sin embargo nadie sabía nada, ni siquiera habían sospechas; lo que sí es que después de un largo tiempo de mantenerse bajo la sombra, Carlos Rodríguez destacó en diciembre del 2018 la razón por la que ambos prefirieron mantenerse de esa manera.

“Nunca me ha gustado mezclar la parte personal con la profesional. No deberían de mezclarse nunca. Hay mil historias que han salido fatales, entonces yo tengo una historia tan bonita que no me gustaría que nada ensucie nada. Por eso cuido mucho y protejo todo lo que puedo”.

Cynthia Rodríguez nunca imaginó ser la NOVIA de su mejor amigo

“Cuando dos personas se aman, cuando tienes algo tan bonito qué dices: ‘No me puedo creer que esté pasando esto’, ¿qué es lo que haces? Lo cuidas, porque así como hay a quienes les puede dar mucho gusto tu felicidad, hay personas que no. Carlos y yo decidimos juntos que íbamos a cuidarlo mucho”.

Sigue leyendo: Cynthia Rodríguez soltó todo sobre su relación con Carlos Rivera

La relación de los artistas va 'viento en popa', pues lejos de mantener una bonita y sana relación amistosa; ellos dieron el segundo paso para aventurarse a una relación y el resultado ha sido excelente en cuanto a lo que muchos comentan.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.