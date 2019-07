Cynthia Rodríguez niega boda con Carlos Rivera.

De manera reciente se dio a conocer que la pareja formada por Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera habían contraído matrimonio de manera de forma secreta, a lo que la conductora tuvo que salir a desmentir tal situación en un programa de televisión.

“Por lo pronto no, yo les puedo adelantar, no estamos casados, no hay planes. Por ahora tenemos muchas cosas que queremos lograr porque hemos trabajado sin parar durante muchos años para lograr cosas en nuestras carreras”, compartió la guapa Cynthia Rodríguez.

Ante los constantes rumores de su boda y los cuestionamientos sobre la relación que mantienen, dejó en claro Cynthia Rodríguez que esta será la última ocasión que habla de su vida privada junto a Carlos Rivera, ya que ambos decidieron mantenerse al margen de los reflectores de la farándula.

“Como ustedes saben, tengo una relación que es una relación muy discreta que así lo decidimos desde el día uno. Tenemos un amor tan bonito, tan fuerte, donde nos amamos en libertad, nos apoyamos y nos protegemos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine. Hoy quise responder y quiero decirles que nunca más voy a volver a hablar de mi relación porque no quiero que se vea como que estoy aprovechando el momento”, dijo.

La joven cantante de 35 años de edad desea que se le reconozca por su trabajo y no por ser la novia de alguien en particular, por ello quiere mantenerse sin dar de qué hablar a los medios de comunicación. Además se dio tiempo para hablar de sus deseos de ser madre.

“Claro que quiero ser mamá, eso me lo pueden preguntar cuando sea. Y no voy a hablar de mi relación porque ustedes saben quién es mi novio y que soy la más orgullosa de que seamos pareja. Como mujer tengo mis metas, mis deseos; sé que no es el momento porque estamos trabajando muchísimo y si un día llega un bebé queremos que tenga tiempo”, compartió Cynthia Rodríguez.

