Cynthia Rodríguez luce sus PELADITAS piernas con escotado vestido

Cynthia Rodríguez es una famosa cantante, conductora y actriz que recientemente dejó sin aliento a sus miles de seguidores de Instagram luego de presumir un coqueto outfit que modeló para el programa Venga la Alegría.

Resulta que este domingo 27 de septiembre la conductora Cynthia Rodríguez una vez más se apoderó de las miradas en las redes sociales debido a que compartió una instantánea en la que aparece de lo más guapa y con un coqueto outfit.

El sexy vestido de Cynthia Rodríguez

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la bellísima cantante publicó una nueva fotografía para presumir el el reciente look que modeló durante el programa Venga la Alegría hace unos días.

E lo que se puede ver en las imágenes, la novia de Carlos Rivera se dejó ver posando en las instalaciones de TV Azteca mientras luce un radiante y espectacular vestido rosa con estampado color rojo, el cabello con ligeros rizos y un maquillaje que la hizo ver preciosa.

No es para menos que a solo una hora la publicación de la exacadémica ya acumula casi 28 mil Me Gusta, además de que sus fieles seguidores no han parado de halagarla y enviarle mensajes de cariño.

Entre los mensajes que han destacado en su publicación se encuentran los siguientes: “Cada día más bonita", “Estás perfecta", “¿Todo eso es de Carlitos?", “Tienes un cuerpazo de envidia”, entre muchos otros más.

Cabe destacar que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez mantienen una relación muy privada y alejada de los medios, pero no secreta, en varias ocasiones el intérprete de "Me muero" ha dejado ver en los comentarios lo mucho que quiere a Cynthia y de igual forma la conductora de "Venga la Alegría" ha mostrado su amor por el cantante con las tiernas respuestas en redes sociales.

¿Crees que Cynthia Rodríguez es ideal para Carlos Rivera?