Desde hace un par de semanas comenzó a correr el rumor sobre el truene de la relación entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, sin que estos hayan negado ni confirmado la noticia.

Sin embargo, desde entonces la conductora no ha parado de postear indirectas en sus redes sociales, lo cual indicaría la innegable aceptación de su separación del cantante.

En esta ocasión fue a través de su cuenta de Instagram donde Cynthia Rodríguez, actual conductora del programa ‘Todo un show’ de TV Azteca, publicó un alarmante mensaje.

Cynthia Rodríguez le manda una DOLOROSA INDIRECTA a su ex novio Carlos Rivera

El texto va acompañado de una fotografía donde se observa a Cynthia mirando al horizonte mientras porta un vestido rosa:

“Si no te da paz o alegría, suéltalo. Esta vida pasa rápido, deja ir todo aquello que no te permite avanzar o que no te hace sonreír”.

Aunque esto no confirma nada, se ha especulado mucho sobre su truene luego de que en una entrevista Carlos Rivera dijera que por el momento no pensaba en casarse, aunque, a decir verdad, esta no sería la primera vez que el cantante se mostrara renuente al matrimonio.

