Cynthia Rodriguez impacta con astrodiminuto bikini

El verano sigue con el calor a todo lo que da, y los famosos también lo aprovechan para disfrutar de una tarde en la playa, con la mejor compañía, el sol, la arena y el mar. Eso sí, no pueden desaprovechar la oportunidad para lucir sus mejores prendas playeras, tal es el caso de Cynthia Rodríguez, quien sabe muy bien lo importante que es lucir espectacular en todo momento, y en todo lugar.

Y es que Cynthia Rodríguez se ha convertido en sinónimo de belleza y elegancia, pues no hay día que no nos enseñe los outfit que usa, ya sea para el programa de Tv Azteca “Todo un Show” del que participa desde hace tiempo; o bien, la ropa que usa en su día a día, incluso ropa deportiva, y hasta los bikinis

Cynthia Rodríguez alcanzó su mayor popularidad desde que se supo que anda con el cantante, pero también desde que es una de las principales protagonistas del programa todo un show qué conduce al lado de Roger González y Laura G

Cynthia Rodríguez no sólo es reconocida por su impresionante talento para conducir y también para cantar, sino que la belleza está de su lado, y lo demostró con la atrevida foto publicó este domingo primero de septiembre a través de su cuenta de Instagram, en donde lució un diminuto bikini, del cual la parte inferior es color verde, y la parte superior blanca con azul.

Cynthia Rodriguez impacta con astrodiminuto bikini

Además, algo que es importante la foto es el paisaje, pues no solamente está la hermosa Cynthia, sino que también logró captar un amanecer digno de fotografía, lo que hizo que los fanáticos compararán las bellezas naturales con la belleza de la conductora.

La ex académica desde hace tiempo que mantiene una relación romántica con Carlos Rivera, quien por cierto parece no ser nada celoso de su chica, no sólo porque prevalece la confianza entre ambos, sino también porque al parecer no importa que muchos hombres chuleen a su novia.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez nunca imaginó ser la NOVIA de su mejor amigo

Cynthia Rodríguez se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística con un programa con alto rating, una relación estable, y la noticia de que en unos meses estará conociendo el reality La academia en su nueva generación.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos