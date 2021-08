Cynthia Rodríguez habla de lo difícil que fue romper con su ex de La Academia

Cynthia Rodríguez finalmente ha revelado más detalles sobre su ruptura con José Luis Díaz, quien fue su novio cuando ambos eran parte de la cuarta generación del reality de canto, La Academia de TV Azteca en 2005.

La guapa conductora y cantante confesó durante una entrevista con Isabel Lascuráin para su canal de YouTube, que la separación fue “dolorosa” y difícil para ambos, porque tras terminar el noviazgo, tenían que seguir trabajando juntos al ser los dos ex académicos.

Recordemos que el ex novio de Cynthia Rodríguez y la famosa interpretaron el tema “Si no estas conmigo”, canción que formó parte de la telenovela “Amor en Custodia”, que se volvió uno de los sencillos más populares de los dos cantantes.

Cynthia Rodríguez tuvo que seguir cantando con su ex

José Luis y Cynthia cantaban uno de los temas de la telenovela "Amor en Custodia"/Foto: Tribuna

Cynthia Rodríguez explicó que separarse de José Luis no fue algo sencillo, porque al ser ex pareja y tener que cantar a dueto una melodía que exactamente habla sobre desamor, complicaba las cosas para ella, como mencionamos en La Verdad Noticias.

“Imagínate que grabas un tema con alguien que es tu novio. ‘Vamos a grabar, sí, de la mano'. Grabamos el tema. Decíamos ‘Ni siquiera nos llegó la letra, lo grabamos y ya’. La novela es un éxito, el tema es número uno. Terminamos nosotros y teníamos que ir a cantar a todos los eventos y él, como ya no andábamos, de repente se me acercaba y me daba un beso al final”, reveló la conductora.

No obstante, la conductora de Venga La Alegría también aseguró que su ruptura no fue negativa, “Había tanto amor que cuando terminamos eso fue lo difícil”, explicó. Pero Rodríguez también dijo que no ha tenido mucho contacto con José Luis, ya que cada uno ha tomado su propio camino.

¿Qué ha pasado con José Luis de la Academia?

José Luis siguió con su carrera musical pero más alejado de las cámaras a diferencia de su ex novia/Foto: Debate

José Luis de La Academia actualmente tiene cerca de 33 años de edad, y sí ha continuado con su carrera artística y aún realiza presentaciones como cantante; pero muchos desconocen que también se dedica a la producción.

Además, tiene redes sociales oficiales, en donde por cierto, seguido comparte publicaciones sobre su trabajo. De igual manera como mencionó Cynthia Rodríguez, su ex novio ya está felizmente casado. Mientras que la hermosa conductora de 37 años mantiene una relación estable con el cantante Carlos Rivera.

