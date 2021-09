Cynthia Rodríguez golpea en la cara al "Capi" Pérez en pleno programa.

“Venga la Alegría” es uno de los programas de TV Azteca más queridos por el público mexicano, pues entre sus famosos conductores y las divertidas dinámicas, siempre existe alguna peripecia que se hace viral a través de las redes sociales.

Esta vez, el turno corresponde a la encantadora Cynthia Rodríguez, quien fue el foco de las miradas en el juego “Sin Palabras” de la emisión del pasado viernes 3 de septiembre. El citado juego consiste en ayudarse de un dado gigante para saber qué canción le toca adivinar al equipo contario, haciendo uso de la mímica.

La dinámica iba marchando de manera normal, hasta el momento en el que la novia del cantante Carlos Rivera tomó el dado de goma de espuma y se lo aventó directo de la cara a Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El “Capi” Pérez y tan fuerte fue el impacto, que hasta el piso lo mandó.

El "Capi" Pérez cometió una primera agresión

Luego de la agresión directa que en un inicio no fue captada por la cámara principal, Rodríguez alegó que lo hizo debido a que el comediante cometió una primera agresión. “Yo respondí la agresión porque no puedo dejar que me avienten el dado”, dijo la originaria de Monclova, Coahuila.

A pesar de que Roger González, conductor de la sección que estaba en curso, no se dio cuenta de lo sucedido, el resto de los integrantes de “Venga la Alegría” fueron los encargados de desenmascarar al “Capi” y lo acusaron de ser el primero en arrojarle el dado a la hermosa presentadora.

¿Cynthia Rodríguez lanzó el dado primero?

Tras la discusión de varios minutos, la producción reprodujo la repetición, en la que se puede ver la fuerza con la que la ex integrante de “La Academia” lanzó el dado directo y sin escalas a la cara de su compañero y luego de cometer el crimen, inmediatamente se dio la media vuelta para reírse de lo acontecido.

Roger se mantuvo incrédulo luego de que el comediante propiciara la agresión y casi descalifica la a Cynthia Rodríguez, sin embargo, también se mostró a los participantes el video en el que se demuestra que el “Capi” Pérez comenzó la pelea.

