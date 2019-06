Cynthia Rodríguez es captada AL NATURAL haciendo ejercicio

Cynthia Rodríguez es considerada una de las conductoras más guapas del medio artístico, pues la joven conductora de TV Azteca se ha sabido posicionarse como una de las favoritas del público.

Además, hay que resaltar que su relación con el cantante Carlos Rivera la ha llevado a mantenerse en los ojos de la farándula.

A pesar de que su relación con el cantante se mantiene muy discreta, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han ido desenvolviéndose un poco más en el mundo de las redes sociales, donde aprovechan ciertos momentos para demostrarse su cariño, aunque se ha rumorado que esta relación llegó a su fin.

Cynthia Rodriguez es captada AL NATURAL haciendo ejercicio

No cabe duda que ambos ex académicos son una de las parejas más envidiadas del mundo del espectáculo, no sólo por el amor que se tienen, sino porque ambos son muy atractivos físicamente.

Pero el atractivo físico no se logra de gratis, sino que requiere muchas horas de esfuerzo y dedicación, por lo que Cynthia Rodríguez ha mostrado un poco de la rutina de ejercicio que realiza para mantenerse en forma.

A través de publicaciones en su cuenta de Instagram, específicamente en sus historias Cynthia Rodríguez se mostró sin maquillaje, es decir al natural realizando levantamiento de mancuernas con un brazo.

Cynthia Rodriguez es captada AL NATURAL haciendo ejercicio

Te puede interesar: ¡Se cae el teatro! Cynthia Rodriguez terminó a Carlos Rivera ¡No la hacía feliz!

La publicación es corta, pero es muy atractiva para los seguidores de la conductora, pues así han podido ver que la belleza de Cynthia Rodríguez no es causada la producción de TV Azteca, sino que en realidad requiere muchas horas de esfuerzo y dedicación.

Además tal parece que Cynthia Rodríguez está buscando mostrar una imagen más natural y sin maquillaje, pues tiempo después de la rutina de ejercicios, decidió mostrar unas imágenes desmaquillandose, dando a entender lo importante que es el cuidado de la piel.

Sin duda Cynthia Rodríguez es todo un ejemplo para sus seguidores, pues siempre comparte mensajes de positivismo y amor propio.

Cynthia Rodriguez es captada AL NATURAL haciendo ejercicio