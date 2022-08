Cynthia Rodríguez desprecia a VLA; no los invitó a su boda con Carlos Rivera

Los conductores revelaron en televisión nacional que su presencia no fue requerida en la boda de su compañera.

Cynthia Rodríguez regresó a Venga La Alegría tras dos meses de ausencia para confirmar lo que todo mundo ya sabía: su boda secreta con Carlos Rivera en España. Sin embargo, el detalle que llamó la atención del público televidente es que se reveló que la conductora no invitó a sus compañeros del matutino de TV Azteca.

Dicha información fue dada a conocer luego de que se informará que Natalia Jiménez había sido una de las invitadas a la boda de la pareja pero que desafortunadamente no pudo asistir. Minutos después, Horacio Villalobos mencionó que ni él ni los demás miembros del programa fueron invitados al evento, esto a pesar de que conviven diariamente.

La ex académica siempre ha presumido tener una buena relación con sus compañeros del matutino de TV Azteca.

No obstante, Ricardo Casares presumió que él sí recibió la invitación pero que no pudo asistir mientras que la periodista Flor Rubio salió en defensa de Cynthia y Carlos al decir que no estaban molestos por no haber sido considerados para asistir al evento. Finalmente, Horacio Villalobos les deseó lo mejor a ambos.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera protagonizan la boda del año

Tras celebrar su boda, la pareja visitó El Vaticano para recibir la bendición del Papa Francisco.

La Verdad Noticias te dio a conocer el pasado 11 de agosto que Cynthia Rodríguez regresó a Venga La Alegría para confirmar su salida del matutino de TV Azteca y dar los primeros detalles de su boda con Carlos Rivera, misma que se ha convertido en uno de los temas más comentados de las redes sociales en los últimos días.

“Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, ¿qué les puedo decir? Hay cosas que no se pueden ocultar”, dijo la ex académica para luego revelar que se casaron en España y que antes de vacacionar por Europa fueron a El Vaticano para recibir la bendición del Papa Francisco.

¿Cómo se conocieron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

La pareja protege su romance guardando total discreción ante la prensa.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en 2006, año en el que ambos formaron parte de la segunda temporada de Desafío de Estrellas. Tras casi una década de buena amistad, la pareja decidió darse una oportunidad en el amor a finales del 2015 y siete años después decidieron unir sus vidas ante el altar.

