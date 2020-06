Cynthia Rodríguez deleita a sus seguidores posando en sexy bikini rojo

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más importantes que hay en méxico en la actualidad, y eso es gracias a su talento, carisma, pero también a su inigualable belleza que deleita la pupila de los espectadores del matutino de Tv Azteca.

La ex concursante de La Academia ha sabido llevarse al público a la bolsa, además de que su relación con el cantante Carlos Rivera es del agrado del público, quienes desean conocer cada detalle de esta pareja.

Sin embargo, la conductora de Venga La Alegría no solo deleita a sus fanáticos en el programa, sino que también aprovecha Instagram para subir candentes fotos que de paso le ayudan a incrementar la cantidad de seguidores que tiene.

Tal fue el caso de este 29 de Junio, en donde la famosa subió una imagen en la que aparece posando en un sexy bikini rojo pasión, que dejó ver sus atractivas curvas, su firme busto y su abdomen plano, enamorando a todos los seguidores de sus redes sociales.

En la publicación de la foto anteriormente mencionada, la novia de Carlos Rivera hizo una fuerte confesión, y es que no se ha depilado en todo lo que va de la cuarentena, por lo cual para ella utilizar el bikini significó un reto importante.

Sin embargo, pudo superarlo pues se considera una mujer real, valiente, empoderada y aguerrida, a quien no le importa si se le ven los vellos, lo que le importa es sentirse cómoda consigo misma.

“Les confieso que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de sí mismas, reales, valientes y aguerridas.”