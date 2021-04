Cynthia Rodríguez dejó cautivados a sus fans con un elegante vestido

La conductora Cynthia Rodríguez, derrochó elegancia y sensualidad durante su participación en el programa "Venga la Alegría", pero ¿cuál fue la razón? La novia de Carlos Rivera inició la semana con la mejor actitud y eligió un coqueto vestido bicolor.

Aquel atuendo que usó en el matutino del Ajusco, resaltó la belleza de la presentadora de televisión, quien a sus 36 años de edad se ha ganado el cariño del público y por supuesto de sus fans, que han disfrutado de la presencia de Cynthia en la emisión.

La presentadora de TV Azteca Cynthia Rodríguez dejó sin aliento a sus seguidores al presumir que es toda una experta en moda, pues se arriesgó por usar un vestido de dos tonos, ideal para este verano. La ex alumna de "La Academia" ha sido la inspiración de las chicas.

Cynthia Rodríguez y su vestido bicolor

No es ningún secreto que a la novia de Carlos Rivera le fascina lucir looks en tendencias y en esta ocasión no fue la excepción. La conductora no perdió el glamour y deslumbró con un vestido bicolor que adquirió de la tienda de ropa de Púrpura Store.

Conductora de TV Azteca muestra su lado sensual en televisión

Además del sensual vestido que causó furor en las redes sociales, la conductora de TV Azteca también reveló que Viko Navarro fue su estilista, pues su cabello y maquillaje fue la combinación perfecta con aquel vestido de colores.

Por su parte, los internautas no perdieron la oportunidad de reaccionar a la foto y comentaron que es muy hermosa, otros aseguraron que lució guapísima, pues además de su pasión por la moda, ha dejado impactados con su figura de infarto.

La conductora ha logrado popularidad en su cuenta oficial de Instagram al compartir los diferentes looks que usa en el matutino, y es que, recientemente presumió su nueva colección de cosméticos CYN By Cynthia Rodríguez.

¿Te gustó su look?

