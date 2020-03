Cynthia Rodríguez de TV Azteca enseña su tonificado abdomen con un look natural/Foto: Nueva Mujer

La estrella de TV Azteca, Cynthia Rodríguez enseñó lo tonificado que está su abdomen mientras estaba con un look bastantante natural que se ha robado el corazón de sus miles de seguidores en Instagram. La conductora demostró que no necesita tanta producción para verse hermosa.

Cynthia Rodríguez compartió una foto de recuerdo en su cuenta de Instagram donde llevaba puesto un conjunto tejido en color hueso. Lo impresionante del outfit es que dejaba ver lo espectacular que está el cuerpo de la conductora de TV Azteca.

Además, en las imágenes, Cynthia no lleva maquillaje, ni un peinado ostentoso. Por lo cual, sus fans destacaron el hecho de que la artista de Azteca luzca muy bien en ese look natural. De igual manera, resaltaron lo tonificado y marcado que está el abdomen de la ex académica. ¿Competencia de Bárbara de Regil?

“Guapísima”, “Hermosa”, “Diosa mexicana”, “Perfecta”, “Amo tu abdomen”, “Eres tan bonita”, fueron algunos de los diversos comentarios que los más de 2 millones de seguidores de Cynthia Rodríguez, dejaron en la increible publicación que deja ver lo bella que es la coahuilense.

Cynthia Rodríguez en VLA

Cynthia Rodríguez de 35 años ha incrementado su fama como conductora después de que TV Azteca que diera la oportunidad de desenvolverse en esta profesión, tras obtener el cuarto lugar en una de las primeras generaciones del reality musical “La Academia”.

La novia de Carlos Rivera, se ha desarrollado muy bien en la conducción de los programas de Azteca, por lo que ahora que está participando en el programa matutino “Venga La Alegría” (VLA) el público se siente muy feliz de ver a Cynthia Rodríguez cada mañana en el proyecto.

Aunque hace unos días, se rumoró que la conductora Cynthia Rodríguez podría abandonar VLA, se sabe que solamente se encontraba de vacaciones y en cuarentena por el brote masivo del Coronavirus. Sin embargo, la presentadora de televisión ya está de vuelta en la producción de TV Azteca.